اخبار اليمن

إعلامية لبنانية تكشف الفارق بين عاصفة الحزم وعدوان تركيا على سوريا

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كشفت الإعلامية اللبنانية ماريا معلوف، اليوم، الفارق بين عاصفة الحزم، والعدوان التركي على سوريا.

وقالت في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “عندما دخلت قوات التحالف بقيادة السعودية لليمن بطلب من الحكومة الشرعية لتخليص اليمن من إرهاب إيران عدد اللاجئين صفر خلال سنوات”.

وأضافت: “بينما عندما دخل أردوغان سوريا دون احترام سيادتها وضرب اَهلها خلال يومين ١٠٠ ألف لاجىء هنا الفرق بين من يقاتل لأجل العرب ومن يقاتل العرب”.

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المشهد العربي

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