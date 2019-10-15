إعلامية لبنانية تكشف الفارق بين عاصفة الحزم وعدوان تركيا على سوريا

كشفت الإعلامية اللبنانية ماريا معلوف، اليوم، الفارق بين عاصفة الحزم، والعدوان التركي على سوريا.

وقالت في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “عندما دخلت قوات التحالف بقيادة السعودية لليمن بطلب من الحكومة الشرعية لتخليص اليمن من إرهاب إيران عدد اللاجئين صفر خلال سنوات”.

وأضافت: “بينما عندما دخل أردوغان سوريا دون احترام سيادتها وضرب اَهلها خلال يومين ١٠٠ ألف لاجىء هنا الفرق بين من يقاتل لأجل العرب ومن يقاتل العرب”.