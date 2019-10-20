إطلاق حملة التقصي الحشري لنواقل الضنك بالعاصمة عدن (صور)

أطلقت في أحياء مديريات العاصمة عدن اليوم الأحد، الحملة الميدانية للتقصي الحشري لنواقل حمی الضنك.

وتستمر الحملة التي تدعمها منظمة الصحة العالمية أربعة أيام ستعمل فيها 8 فرق للتقصي الحشري بقوام بشري يصل إلی 40 كادراً علی جمع المعلومات والعينات، والبحث عن مصادر تولد نواقل حمی الضنك في المنازل.

وتجرى حملة الرش الضبابي علی مرحلتين الاولی تشمل مديريات الشيخ عثمان والمنصورة ودار سعد وخور مكسر، على أن تشمل المرحلة الثانية مديريات التواهي والمعلا وصيره والبريقة.

وقامت الحملة بالنزول إلى منطقة الممدارة، ومنطقة العشوائي، ومنازل الجيش، ومنطقة منازل المصحة ومنازل الصداقة، ومنطقة عمر المختار، ومنطقة المنكوبين.