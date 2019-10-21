إشادة جماهيرية لفيلم “10 أيام قبل الزفة” في المغرب

نال الفيلم السينمائي ” 10 أيام قبل الزفة” للمخرج عمرو جمال، على استحسان جمهور مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي الذي أقيم في المغرب.

وأشاد جمهور المهرجان بالرؤية السينمائية للفيلم والتي عكست حب الإنسان اليمني للحياة رغم ظروف الحرب والدمار، معربين عن إعجابهم الشديد بالفيلم.

و بعد نهاية عرض الفيلم،قدم المخرج عمرو جمال، شرحا عن المراحل التي تم فيها تصوير الفيلم في العاصمة عدن في ظل الظروف الصعبة.

وأشار جمال، إلى أنه وعلى الرغم من عدم وجود قاعات سينمائية باليمن إلا أنهم تمكنوا من عرضه في العاصمة عدن، موضحا أنهم تمكنوا من توصيل رسالة الفيلم وعكس الصورة الجميلة للإنسان اليمني.