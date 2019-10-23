إحباط تحركات حوثية ومقتل العشرات من المليشيات في حجة وصعدة

أفادت مصادر أن مقاتلات التحالف العربي تمكنت من إحباط تحركات للمليشيات الحوثية في محافتي حجة وصعدة.

وقالت المصادر إن الغارات التي وجهتها المقاتلات للتحركات الحوثية أسفرت عن مقتل العشرات من عناصر المليشيات الحوثية.

وأضافت المصادر أن المقاتلات ومواجهات أخرى عسكرية أسفرت عن مقتل 16 حوثياَ في جبهة محور رازح بمحافظة صعدة.

ولفتت إلى أن الغارات نتج عنها مقتل أكثر من 30 حوثياً بينهم قائد الحوثيين في محور الملاحيظ ويدعى علي محمد والمكنى، إلى جانب مقتل آخرين في محافظة حجة.