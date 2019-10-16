اخبار اليمن

أي اتفاق لحوار جدة لا يعتبر مكسب خاص بالجنوب فقط

0 1 أقل من دقيقة

أكد الناشط السياسي، الدكتور حسين لقور، أن أي اتفاق لحوار جدة لا يعتبر مكسب خاص بالجنوب فقط، إنما لليمن أيضا.

‏وكتل لقور، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تابعها المشهد العربي: “بعيدا عن حسابات الربح و الخسارة.. أي إتفاق سيأتي في نظر كثيرين ليس مكسب خاص بالجنوبيين فقط وإنما مكسب كبير للمعركة ضد الحوثي”.

وتابع: “إعادة هيكلة جيش الشرعية، وتوجيه المعركة نحو الحوثة، والحد من الفساد ومواجهة الإرهاب.. أليست هذه مكاسب للجميع؟ إلا إذا كان هناك من يراها غير ذلك”.

الوسوم
اظهر المزيد
Photo of المشهد العربي

المشهد العربي

مقالات ذات صلة

Photo of بدعم إماراتي.. توزيع 400 سلة غذائية على النازحين بقعطبة

بدعم إماراتي.. توزيع 400 سلة غذائية على النازحين بقعطبة

منذ 18 دقيقة
Photo of حملة تفتيش واسعة على المطاعم والمحلات بالديس الشرقية (صور)

حملة تفتيش واسعة على المطاعم والمحلات بالديس الشرقية (صور)

منذ 27 دقيقة
Photo of زيارة الزبيدي للرياض أصبحت من أهم الأحداث في الشرق الأوسط

زيارة الزبيدي للرياض أصبحت من أهم الأحداث في الشرق الأوسط

منذ 41 دقيقة
Photo of صور ترصد سقوط الأمطار في بعض مناطق سقطرى

صور ترصد سقوط الأمطار في بعض مناطق سقطرى

منذ ساعة واحدة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق