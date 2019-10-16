أكد الناشط السياسي، الدكتور حسين لقور، أن أي اتفاق لحوار جدة لا يعتبر مكسب خاص بالجنوب فقط، إنما لليمن أيضا.

‏وكتل لقور، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تابعها المشهد العربي: “بعيدا عن حسابات الربح و الخسارة.. أي إتفاق سيأتي في نظر كثيرين ليس مكسب خاص بالجنوبيين فقط وإنما مكسب كبير للمعركة ضد الحوثي”.

وتابع: “إعادة هيكلة جيش الشرعية، وتوجيه المعركة نحو الحوثة، والحد من الفساد ومواجهة الإرهاب.. أليست هذه مكاسب للجميع؟ إلا إذا كان هناك من يراها غير ذلك”.