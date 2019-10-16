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أي اتفاق لحوار جدة لا يعتبر مكسب خاص بالجنوب فقط
أكد الناشط السياسي، الدكتور حسين لقور، أن أي اتفاق لحوار جدة لا يعتبر مكسب خاص بالجنوب فقط، إنما لليمن أيضا.
وكتل لقور، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تابعها المشهد العربي: “بعيدا عن حسابات الربح و الخسارة.. أي إتفاق سيأتي في نظر كثيرين ليس مكسب خاص بالجنوبيين فقط وإنما مكسب كبير للمعركة ضد الحوثي”.
وتابع: “إعادة هيكلة جيش الشرعية، وتوجيه المعركة نحو الحوثة، والحد من الفساد ومواجهة الإرهاب.. أليست هذه مكاسب للجميع؟ إلا إذا كان هناك من يراها غير ذلك”.