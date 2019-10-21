أهالي مودية يحذرون من اقتحام محتمل لمليشيات الإخوان بعد تحريرها

وجه أهالي مديرية مودية التابعة لمحافظة أبين، اليوم الإثنين، رسائل تحذيرية من إمكانية اقتحام مليشيات الإخوان المتمركزة في شقرة للمديرية مرة أخرى بعد ساعات من تطهيرها، مشيرين إلى أنهم لحظوا استعدادات مكثفة من قبل المليشيات خلال الساعات القليلة الماضية.

وقالت مصادر مطلعة، إن المليشيات التي جاءت في مأرب وتتمركز في شقرة هدفها الأساسي الانقضاض على انتصارات الحزام الأمني بعد أن تمكن من السيطرة على الوضع، وأضحت المديرية بالكامل تحت سيطرته.

وتمكنت قوات الحزام الأمني بمساعدة قبيلة “أل صالح، صباح اليوم الإثنين، من طرد مليشيات الإخوان التابعة للشرعية من مديرية مودية بمحافظة أبين، وانسحبت مليشيات الإخوان الغازية إلى خارج مديرية مودية بعد تصدي قوات الحزام الأمني لها وخسارتها طقمين عسكريين.

واندلعت اشتباكات اليوم بين قوات الحزام الأمني، ومليشيات الإخوان التابعة للشرعية في محافظة أبين، وجاءت هذه الاشتباكات بعد أن أقدمت مليشيا الإخوان على مهاجمة نقطة الذراع التابعة للحزام الأمني غرب مودية.