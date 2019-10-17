اخبار اليمن

أمين عام الانتقالي يناقش أنشطة قطاعي الخدمات والأمن بعدن

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عقد الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي أحمد حامد لملس اليوم الخميس، لقاءات مع الدكتور عبدالسلام حميد وكيل وزارة النفط والمعادن، واللواء الركن شلال علي شائع مدير أمن العاصمة عدن.

وأطلع لملس على الجهود المبذولة في قطاع النفط والمعادن من خلال انتظام توفير المشتقات النفطية وتغطية السوق المحلية بها بما يكفل عدم تكرار أزمات انقطاعها.

كما جرى مناقشة عدد من القضايا المرتبطة بتعزيز الجوانب الأمنية في العاصمة عدن وسبل معالجتها.

فيما استعرض وكيل وزارة النفط والمعادن أبرز التحديات التي واجهها قطاع النفط والمعادن خلال الفترة الماضية خاصة الالتزمات تجاه المواطنيين.

يأتي هذا فيما حضر اللقاء الدكتور عبد القوي الصلح رئيس الدائرة الاقتصادية في الأمانة العامة، ومحمد الجنيدي سكرتير الأمين العام.

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المشهد العربي

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