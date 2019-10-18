أردوغان والحوثي والإخوان يشوهون الإسلام

وجه الكاتب السعودي سامي العثمان، اليوم، انتقادًا حادًا لجماعة الإخوان ومليشيات الحوثي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مشددًا على أنهم يشوهون الإسلام من خلال خداعهم للعالم.

وقال في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “يشوه الإسلام من خلال الإخوان وحوثي إيران وأردوغان من خلال خداعهم للعالم، فالإسلام يعرفه من عرف مقاصده الشرعية والذي يتناقض تماما مع فكر المارقين”.

وأضاف: “فالإسلام منظومة كاملة لمحددات العلاقة بين بني البشر حين يتفقون ويختلفون في أوقات النزاع والوفاق ولم يكن الإسلام في صدام مع الحضارات”.