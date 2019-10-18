اخبار اليمن

أردوغان والحوثي والإخوان يشوهون الإسلام

0 1 أقل من دقيقة

وجه الكاتب السعودي سامي العثمان، اليوم، انتقادًا حادًا لجماعة الإخوان ومليشيات الحوثي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مشددًا على أنهم يشوهون الإسلام من خلال خداعهم للعالم.

وقال في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “يشوه الإسلام من خلال الإخوان وحوثي إيران وأردوغان من خلال خداعهم للعالم، فالإسلام يعرفه من عرف مقاصده الشرعية والذي يتناقض تماما مع فكر المارقين”.

وأضاف: “فالإسلام منظومة كاملة لمحددات العلاقة بين بني البشر حين يتفقون ويختلفون في أوقات النزاع والوفاق ولم يكن الإسلام في صدام مع الحضارات”.

الوسوم
اظهر المزيد
Photo of المشهد العربي

المشهد العربي

مقالات ذات صلة

Photo of وفد برنامج الغذاء العالمي يغادر الدريهمي بعد توزيع المساعدات

وفد برنامج الغذاء العالمي يغادر الدريهمي بعد توزيع المساعدات

منذ 10 دقائق
Photo of الشرعية ستوقع وهي صاغرة على اتفاق جدة

الشرعية ستوقع وهي صاغرة على اتفاق جدة

منذ 12 دقيقة
Photo of قطر تحاول عرقلة اتفاق جدة

قطر تحاول عرقلة اتفاق جدة

منذ 34 دقيقة
Photo of خبير يتسائل.. ماذا لو اندلع تظاهرات في سوريا واليمن العراق ولبنان ضد النظام الإيراني؟

خبير يتسائل.. ماذا لو اندلع تظاهرات في سوريا واليمن العراق ولبنان ضد النظام الإيراني؟

منذ 48 دقيقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق