أجهزة إلكترونية من الإمارات لمكتب التربية بعدن (صور)

قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، عدداً من أجهزة الكمبيوتر والطابعات والمستلزمات وأدوات ربط الشبكة إلى مكتب التربية والتعليم بالعاصمة عدن.

ومن المنتظر أن يساهم توفير أجهزة الكمبيوتر والطابعات وعدد من الأدوات والمستلزمات الالكترونية في تحقيق خطوة إيجابية للعمل التربوي الإلكتروني.

يشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة أولت قطاع التربية والتعليم في عدن اهتماماً كبيراً، حيث تضمن الدعم ترميم وتأهيل أكثر من 154 مبنى تعليمي وثقافي، إضافة إلى توفير الأثاث المدرسي للمدارس.