أبناء عدن لن ينسوا دور الإمارات في إنقاذهم من الحوثيين

أكد الناشط السياسي، ياسر اليافعي، أن أبناء عدن لن ينسوا دور الإمارات العظيم في إنقاذهم أثناء حصار المحافظة من قبل مليشيات الحوثي الإيرانية.

وكتب اليافعي، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تابعها المشهد العربي: “‏لن ينسى أبناء ‎عدن ومعهم كل أبناء الجنوب التدخل العاجل لدولة ‎الإمارات وتدخلها في اصعب الأوقات لإنقاذ السكان”.

وتابع: “كان ذلك ملخص لتدخل دولة الامارات الانساني لإنقاذ السكان في العام 2015 اثناء حصار عدن من قبل المليشيا”.

وتعرضت العاصمة الجنوبية عدن للحصار من قبل مليشيات الحوثي الإيرانية، مما تسبب في معاناة كبيرة لأهلها.